Компания "Сильпо" поделилась трогательной историей как женщина родила в тот же день, как это было предусмотрено в чеке. Это было 4 года назад в Киеве. Мама девочки рассказала об этом в фейсбуке.

Девочке дали необычное имя – Суламиф. В "Сильпо" решили назвать так новую булочку с вишней.

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История о предсказании

Четыре года назад Ольга Штефан была на последнем месяце беременности и решила прогуляться в "Сильпо" за сладостями.

Будущая мама очень ждала девочку, которая должна была вот-вот родиться, но никак не хотела покидать мамин животик. Чтобы развеяться, Ольга пошла к "Сильпо", купила сладостей и, развернув чек, прочитала предсказание: "Да, это произойдет во вторник",

– говорится в рассказе "Сильпо".

Во вторник она должна была праздновать свой день рождения и больше ничего не планировала. Однако предсказание никак не уходило из головы. И вот в ночь на вторник будущая мама почувствовала, что вот-вот родит.

Вместе с мужем Ольга поехала в роддом – и уже через час на свет появилась очаровательная девочка.

Именем девочки назвали булочку

Ольга Штефан с семьей переехала за границу. Она пишет, что ей не хватает гречневого багета и булочек с вишней, которые она покупала в супермаркете.

Эта история так потрясла представителей компании, что "Сильпо" решило создать новую сладкую булочку с вишней и назвали ее "Суламиф".