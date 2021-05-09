Отмечается, что около сотни человек пришли во главе с бывшим народным депутатом и коммунистом. Они принесли с собой красные флаги, портреты погибших на Второй мировой войне. На отдельных знаменах были слоганы "Вернем страну народу".

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"Слава Сталину"

Сторонники Симоненко пели советские песни "День Победы", "Катюша", а некоторые кричали "Слава Сталину!", который причастен к развязыванию войны.

Сторонники Симоненко / Фото "Обозреватель"

Сам бывший лидер КПУ снова поднял тему фашизма – якобы украинская власть восхваляет лиц, причастных к нему.

Почему запрещено

В Украине запрещена коммунистическая партия и символы, которые пропагандируют коммунистический режим – в частности красные флаги СССР, георгиевские ленты и тому подобное.

В Украине осудили коммунистический режим 1917-1991 годов и признали его преступным и таким, который осуществлял политику государственного террора, которая характеризовалась многочисленными нарушениями прав человека.

В частности, коммунисты ответственны за:

индивидуальные и массовые убийства,

казни,

депортации,

пытки,

использование принудительного труда,

преследования по этническим, национальным, религиозным, политическим и другим мотивам.

Коммунистический режим осуждается как несовместимый с основополагающими правами и свободами человека и гражданина. Пропаганда и символика режима запрещены.