Отмечается, что около сотни человек пришли во главе с бывшим народным депутатом и коммунистом. Они принесли с собой красные флаги, портреты погибших на Второй мировой войне. На отдельных знаменах были слоганы "Вернем страну народу".
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"Слава Сталину"
Сторонники Симоненко пели советские песни "День Победы", "Катюша", а некоторые кричали "Слава Сталину!", который причастен к развязыванию войны.
Сторонники Симоненко / Фото "Обозреватель"
Сам бывший лидер КПУ снова поднял тему фашизма – якобы украинская власть восхваляет лиц, причастных к нему.
Почему запрещено
В Украине запрещена коммунистическая партия и символы, которые пропагандируют коммунистический режим – в частности красные флаги СССР, георгиевские ленты и тому подобное.
В частности, коммунисты ответственны за:
- индивидуальные и массовые убийства,
- казни,
- депортации,
- пытки,
- использование принудительного труда,
- преследования по этническим, национальным, религиозным, политическим и другим мотивам.
Коммунистический режим осуждается как несовместимый с основополагающими правами и свободами человека и гражданина. Пропаганда и символика режима запрещены.