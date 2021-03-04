Очень мощное столкновение микрокара и "Богдана" произошло на Белорусской улице в Шевченковском районе Киева вечером 4 марта.

В результате аварии, по предварительным данным, пострадал водитель Smart. Его зажало в машине.

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Скорее всего, водителя и пассажиров маршрутки спасла разница в весе между двумя машинами. Владельцу же Smart просто очень повезло выжить, но он получил травмы.

Что известно об аварии с участием маршрутки в Киеве

По непроверенной информации, авария произошла около 20:30. Водитель Smart не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В это время по ней ехала маршрутка, водитель которой не смог избежать столкновения.

На немалой скорости микрокар влетел в "Богдан", после чего маленькую машину начало крутить по дороге.

В результате столкновения Smart превратился фактически в кучу металлолома, а куски машины разбросало по улице.

"Богдан" также получил немалые повреждения. У него сломана передняя часть бампера, а также вылетело лобовое стекло.

На месте происшествия работают патрульные полицейские, которые выясняют все обстоятельства инцидента. Водителя легковушки вырезали из машины бойцы ГСЧС.

Из-за чего именно произошла авария, неизвестно.



Водитель Smart не смог самостоятельно выйти из машины после аварии / Фото dtp.kiev.ua