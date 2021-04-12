В Киеве 11 апреля снесли исторический дом Уткина, который был расположен недалеко от главного железнодорожного вокзала на улице Петлюры, 29. В КГГА считают, что это незаконно и хотят, чтобы прокуратура довела дело до конца.

Советник главы Департамента охраны культурного наследия КГГА Ирина Золотарь подчеркнула, что разрешение на снос должно предоставить Министерство культуры. Впрочем, она не знает, есть ли такой документ.

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Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко осудил действия застройщика. Он назвал это варварством. В министерстве отрицали, что предоставляли такое разрешение.

Почему снесли исторический дом

На месте снесенного дома планируют возводить апарт-комплекс ЖК Apart Hotel Times от девелопера ZIM Capital Group. Издание "Наши Деньги" связывает это предприятие с окружением экс-нардепа от БПП Дмитрия Андриевского.

Реакция КГГА

В эфире телеканала "Киев" Ирина Золотарь отметила, что дом входил в границы центрального исторического ареала Киева, но при этом не имел охранного статуса.

Здание вообще историческое, но оно не имело охранного статуса. Такие действия застройщика, снос любого здания — не может быть оправдано. Думаю, прокуратура доведет до конца начатое производство,

– отметила Золотарь.

Предыстория

20 марта активисты сообщили, что дом Уткина начинают сносить. 11 апреля активист ОО "Карта реновации" сообщил, что дом продолжают демонтировать.

На месте дома планируют возвести многоэтажку.

В прокуратуре возбудили дело, однако для оценки законности действий застройщика ждут "ответов от контролирующих инстанций".

Почему этот дом имел значение

Дом построил ориентировочно между 1890 и 1905 годом купец 2 гильдии Иван Уткин, который занимался продажей масляных красок. Здание расположено возле железнодорожного вокзала, его архитектором является Александр Вербицкий. Это единственное здание, построенное до 1917 году, в целом квартале. Дом двухэтажный, в стиле ренессанса.