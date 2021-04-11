В Киеве 10 апреля снесли почти 120-летний дом Ивана Уткина. Общественная организация "Карта реновации" вызвала полицию. Прокуратура Киева открыла уголовное дело.

На улице Петлюры 29 снесли историческую усадьбу купца Ивана Уткина.

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Почему дом Уткина снесли

Общественная организация "Карта Реновации" 10 апреля сообщила на своей странице в фейсбук, что дом Уткина сносят.

Активисты на месте вызывают полицию. Улица Петлюры, 29. Присоединяйтесь! – написали в ГО.

Активисты сообщили, что здание снесли, чтобы построить многоэтажку.

Что говорят в прокуратуре

Киевская городская прокуратура 10 апреля открыла уголовное дело из-за обращения ОО относительно демонтажа дома Уткина на улице Петлюры в Шевченковском районе города Киева.

Правоохранители говорят, что расследуют дело по факту самоуправства.

Обратите внимание! За самоуправство виновным грозит штраф до 850 гривен, исправительные работы до 2 лет или арест до 3 месяцев.

Правоохранители говорят, что осмотрели место происшествия, допросили в качестве свидетелей очевидцев и получили разрешительные документы по выполнению строительных работ.

Сейчас в прокуратуре расследуют дело и отмечают, что оценку законности действий застройщика предоставят после получения ответов от инстанций.

Что этому предшествовало

Предварительно известно, что демонтировать дом начали еще 20 марта. Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на сообщение активиста Ильи Соколова.

По информации издания "Хмарочос", на месте дома планируют построить 26-этажный апарт-отель.

Активист ОО "Карта реновации" Дмитрий Перов 11 апреля сообщил, что дом продолжают демонтировать.

Сомневаюсь, что застройщик согласовал уничтожение этого дома и сооружение нового в Минкульте, поскольку эта территория входит в исторический ареал застройки Киева в соответствии историко-опорного плана города,

– написал 22 марта краевед Антон Короб.