Исторический дом Уткина в Киеве снесли: прокуратура открыла уголовное дело
В Киеве 10 апреля снесли почти 120-летний дом Ивана Уткина. Общественная организация "Карта реновации" вызвала полицию. Прокуратура Киева открыла уголовное дело.
Источник:фейсбук Киевской городской прокуратуры
На улице Петлюры 29 снесли историческую усадьбу купца Ивана Уткина.
К слову Чтобы не сносить: как в США подвинули массивное здание, которое мешало новостройке
Почему дом Уткина снесли
Общественная организация "Карта Реновации" 10 апреля сообщила на своей странице в фейсбук, что дом Уткина сносят.
Активисты на месте вызывают полицию. Улица Петлюры, 29. Присоединяйтесь! – написали в ГО.
Активисты сообщили, что здание снесли, чтобы построить многоэтажку.
Что говорят в прокуратуре
Киевская городская прокуратура 10 апреля открыла уголовное дело из-за обращения ОО относительно демонтажа дома Уткина на улице Петлюры в Шевченковском районе города Киева.
Правоохранители говорят, что расследуют дело по факту самоуправства.
Правоохранители говорят, что осмотрели место происшествия, допросили в качестве свидетелей очевидцев и получили разрешительные документы по выполнению строительных работ.
Сейчас в прокуратуре расследуют дело и отмечают, что оценку законности действий застройщика предоставят после получения ответов от инстанций.
Что этому предшествовало
- Предварительно известно, что демонтировать дом начали еще 20 марта. Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на сообщение активиста Ильи Соколова.
- По информации издания "Хмарочос", на месте дома планируют построить 26-этажный апарт-отель.
- Активист ОО "Карта реновации" Дмитрий Перов 11 апреля сообщил, что дом продолжают демонтировать.
Сомневаюсь, что застройщик согласовал уничтожение этого дома и сооружение нового в Минкульте, поскольку эта территория входит в исторический ареал застройки Киева в соответствии историко-опорного плана города,
– написал 22 марта краевед Антон Короб.
В чем ценность дома Ивана Уткина?
Дом построил ориентировочно между 1890 и 1905 годом купец 2 гильдии Иван Уткин, который занимался продажей масляных красок. Здание расположено возле железнодорожного вокзала, его архитектором является Александр Вербицкий. Это единственное здание, построенное до 1917 года, в целом квартале. Дом двухэтажный, в стиле ренессанса.
Поделиться новостью