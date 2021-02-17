В Киеве разрушают бассейн олимпийского резерва в районе Воскресенки. В его комплекс входила уникальная водолазная шахта, которую использовали для обучения подводников. На месте бассейна будут строить новый жилой комплекс.

Глубина шахты 18 метров. Она создана для испытания водолазного снаряжения, подводной сварки, подводного строительства и тренировочных глубинных погружений.

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Была построена на Воскресенке в 1980-е годы в комплексе с бассейном олимпийского резерва (Курнатовского, 20). На весь бывший СССР существовало лишь два полигона такой глубины,

– сообщил киевлянин Кирилл Степанец.

По его словам последние годы объект принадлежал тресту “Подводтрубопровод”. Сейчас бассейн олимпийского резерва был разрушен под строительство ЖК.

По информации из открытых источников можно найти застройщика нового ЖК, который построят на месте комплекса. Уже стартовали продажи квартир комплекса, который будет состоять из четырех секций в 24-25 этажей.