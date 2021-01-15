В Киеве 15 января на проспекте Лобановского заметили флаги никем непризнанной пророссийской республики на Донбассе. А также 20 вооруженных автоматами людей. Как выяснилось, это декорации для съемки фильма о войне.

Все выглядит по-настоящему – прохожие даже начали паниковать. Гневный пост в фейсбуке уже успел написать активист Юрий Воскобойник. Об этом сообщает сайт 24 канала.

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Флаги "ДНР" в Киеве

Я в шоке. Кто знает, что это за прикол? На Доме культуры перед входом висит 2 флага "ДНР", около 20 человек с автоматами с военной машины разгружают ящики и заносят в помещение. Как такое возможно в Киеве в 2021 году,

– возмущается он.

Мужчина не понял, что это декорации для кино.

"Ни намека на съемку я не увидел, ни ленты ограждающей, ни старвагена, ни камер", – подчеркивает Воскобойник.

Киевляне напуганы. Люди, которые живут рядом, в комментариях под сообщением пишут, что им страшно идти домой.

На фасаде здания заметили флаги пророссийской террористической организации / Фото Юрия Воскобойника



Это здание Дома культуры на проспекте Лобановского / Фото Юрия Воскобойника

Простое объяснение

В полиции успокоили, что все-таки происходит съемка фильма об АТО и Донбассе. Название ленты пока неизвестно.