В то же время в столице за минувшие сутки сделали 8 362 прививки. Это данные за предпоследний день накануне выхода города из красной зоны – с 1 мая Киев смягчает карантин.
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Всего за период пандемии в столице были зафиксированы 195 498 случаев. Умер 4 591 человек – за минувшие сутки, к сожалению, 24 пациента не смогли преодолеть болезнь.
Сколько выздоровело
По данным СНБО за минувшие сутки выздоровели 1 146 человек. Всего – 123 977.
Киевщина
На Киевщине за сутки обнаружили 415 случаев – с начала эпидемии зафиксированы 118 553 случая заболевания.
Прививки
По информации, которую предоставляет Максим Степанов, за сутки в Киевской области было проведено 5 743 прививки.
Как в Украине
Всего в нашем государстве были зафиксированы 10 072 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 в сутки. Среди них 391 ребенок и 188 медработников.
Статистика заболеваний и вакцинации / Инфографика Минздрава
Киев выходит из красной зоны
С 1 мая Киев будет находиться в желтой зоне карантина. Напоминаем какие ограничения будут действовать.
- в транспорте разрешена перевозка пассажиров только в рамках сидячих мест;
- в общественных местах люди обязаны носить маски;
- массовые мероприятия можно проводить, однако помещение должно быть заполнено только на 50%;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры разрешена, но с заполненностью залов до половины;
- можно проводить официальные спортивные мероприятия со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра;
- заведения питания могут работать только до полуночи;
- учебные заведения могут посещать группы до 20 человек.
Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала