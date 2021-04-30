В то же время в столице за минувшие сутки сделали 8 362 прививки. Это данные за предпоследний день накануне выхода города из красной зоны – с 1 мая Киев смягчает карантин.

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Всего за период пандемии в столице были зафиксированы 195 498 случаев. Умер 4 591 человек – за минувшие сутки, к сожалению, 24 пациента не смогли преодолеть болезнь.

Сколько выздоровело

По данным СНБО за минувшие сутки выздоровели 1 146 человек. Всего – 123 977.

Киевщина

На Киевщине за сутки обнаружили 415 случаев – с начала эпидемии зафиксированы 118 553 случая заболевания.

С начала эпидемии выздоровели от коронавируса 99 540 человек (за сутки 1 262), к сожалению умерли 2 360 человек (за сутки 18).

Прививки

По информации, которую предоставляет Максим Степанов, за сутки в Киевской области было проведено 5 743 прививки.

Как в Украине

Всего в нашем государстве были зафиксированы 10 072 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 в сутки. Среди них 391 ребенок и 188 медработников.



Статистика заболеваний и вакцинации / Инфографика Минздрава

Киев выходит из красной зоны

С 1 мая Киев будет находиться в желтой зоне карантина. Напоминаем какие ограничения будут действовать.

в транспорте разрешена перевозка пассажиров только в рамках сидячих мест;

в общественных местах люди обязаны носить маски;

массовые мероприятия можно проводить, однако помещение должно быть заполнено только на 50%;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры разрешена, но с заполненностью залов до половины;

можно проводить официальные спортивные мероприятия со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра;

заведения питания могут работать только до полуночи;

учебные заведения могут посещать группы до 20 человек.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала