Видеозапись, размещенную в сообществе dtp.kiev.ua в фейсбуке, активно комментировали пользователи, которых возмутило поведение мужчины. Очевидцы также отметили, что в самом автобусе сильно воняло перегаром.

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Инцидент произошел в салоне маршрутки №529, которая ездит с Троещины до Бортничей.

Нелегальный маршрут

Как объяснили в Коммунальной службе перевозок КГГА в комментарии изданию "Сегодня", 529 маршрутка работает фактически нелегально, поскольку представители местной власти не подписывали договор с фирмой-перевозчиком.

Чиновники отмечают, что патрульные дважды пытались прекратить работу маршрутчиков, но пассажиров возить продолжили.

В полиции говорят о провокации

На инцидент с употреблением алкоголя за рулем отреагировали правоохранители. По данным патрульной полиции Киева, обнародованное видео, по предварительным данным, снимали неизвестные. Водителя при этом в салоне якобы не было.

Мужчина за рулем не является водителем маршрутного транспортного средства. По словам настоящего водителя, неизвестные забежали в салон автобуса, когда он оставил его на конечной остановке на проспекте Маяковского. До приезда патрульных мужчины сбежали,

– отметили правоохранители.

Смотрите видео, как якобы водитель маршрутки употребляет пиво в салоне автобуса: