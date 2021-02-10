В Киеве снова грязный воздух: столица оказалась в топ 20 рейтинга IQair
В Киеве снова фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха. По состоянию на 11 часов 10 февраля столица занимает 20 место в рейтинге IQair.
Источник:Сайт IQair
Индекс составляет 98 при норме 50. Утром уровень загрязнения воздуха в столице характеризовался как "нездоровый для чувствительных групп населения".
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При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями органов дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также избегать спортивных занятий на открытом воздухе.
Впрочем, сейчас ситуация улучшается.
Первое место в списке городов с самым грязным воздухом сегодня занимает Лахор (Пакистан) – его уровень составляет аж 259 баллов.
Скриншот сайта IQair
Загрязнение воздуха в Киеве: что известно
- Украинская столица регулярно попадает в этот список, но такой вредный воздух в Киеве не всегда. Он ухудшается в результате погодных изменений, особенно при сильном тумане. Вредные вещества не успевают исчезать и накапливаются очень быстро в нижних слоях.
- Главным загрязнителем воздуха в Киеве являются автомобили, которые почти ежедневно создают пробки на дорогах.
- Последние дни, из-за большого снегопада в часы пик город буквально стоит, а на въезде в Киев насчитали более тысячи грузовиков, которые не могут попасть в столицу из-за запрета въезда.
- Впрочем, экологи уверяют, что ситуация с воздухом в Киеве не критичная – он портится лишь при определенных условиях и нормализуется тогда, когда это позволяет погода – исчезает туман или другие причины загрязнения.
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