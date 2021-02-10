В Киеве снова фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха. По состоянию на 11 часов 10 февраля столица занимает 20 место в рейтинге IQair.

Индекс составляет 98 при норме 50. Утром уровень загрязнения воздуха в столице характеризовался как "нездоровый для чувствительных групп населения".

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При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями органов дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также избегать спортивных занятий на открытом воздухе.

Впрочем, сейчас ситуация улучшается.

Первое место в списке городов с самым грязным воздухом сегодня занимает Лахор (Пакистан) – его уровень составляет аж 259 баллов.



Скриншот сайта IQair

Загрязнение воздуха в Киеве: что известно