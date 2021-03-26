В Киеве планируют возобновить строительство жилого дома на Позняках на улице Здолбуновской – там, где расположено озеро Утиное. Местные общественные активисты несколько лет пытаются отстоять водоем – застройщик хочет его засыпать строительным мусором.

О планах КГГА стало известно из фейсбука. Киевлянин Георгий Могильный пишет, что один из заместителей мэра столицы Вячеслав Непоп уже дал соответствующее распоряжение.

Читайте также В Голосеевском парке в Киеве неизвестные срезали 17 живых вековых дубов – фото

Он поручил застройщику начать подготовку к строительству.

Битва за Утиное

Еще в 2015 году это озеро пытались засыпать строительным мусором в тот момент, когда там как раз гнездились утки и чайки. Тогда община категорически выступила против строительства.

Вторая попытка уничтожения озера была в 2016 году – и снова активисты стали помехой.



Результат засыпания озера в 2016 году / Фото Wikimedia

Озеро властям не нужно

Стоит подчеркнуть, что застройщиком является коммунальное предприятие Житлоинвестбуд УКБ, а не частная фирма.

До 30 марта представитель застройщика должен предоставить актуальную информацию о состоянии участка и предложениях начала подготовительных работ для строительства.