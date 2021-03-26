Ради очередной высотки: в Киеве снова хотят уничтожить озеро Утиное
В Киеве планируют возобновить строительство жилого дома на Позняках на улице Здолбуновской – там, где расположено озеро Утиное. Местные общественные активисты несколько лет пытаются отстоять водоем – застройщик хочет его засыпать строительным мусором.
Источник:24 канал
О планах КГГА стало известно из фейсбука. Киевлянин Георгий Могильный пишет, что один из заместителей мэра столицы Вячеслав Непоп уже дал соответствующее распоряжение.
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Он поручил застройщику начать подготовку к строительству.
Битва за Утиное
Еще в 2015 году это озеро пытались засыпать строительным мусором в тот момент, когда там как раз гнездились утки и чайки. Тогда община категорически выступила против строительства.
Вторая попытка уничтожения озера была в 2016 году – и снова активисты стали помехой.
Результат засыпания озера в 2016 году / Фото Wikimedia
Озеро властям не нужно
Стоит подчеркнуть, что застройщиком является коммунальное предприятие Житлоинвестбуд УКБ, а не частная фирма.
До 30 марта представитель застройщика должен предоставить актуальную информацию о состоянии участка и предложениях начала подготовительных работ для строительства.
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