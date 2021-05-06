По данным Укргидрометцентра, днем 7 мая порывы ветра будут достигать скорости 15 – 24 метра в секунду. Это равно шторму с вероятным разрушением крыш домов, падением больших конструкций и другими проблемами.
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В целом же синоптики обещают переменную облачность и кратковременный дождь во второй половине дня.
Должно быть достаточно тепло
Согласно выводам экспертов, 7 мая в Киеве столбики термометров будут показывать +5...+7 градусов ночью и +16...+18 градусов днем. Однако ощущение теплой погоды будет испорчено именно мощным ветром.
Что рекомендуют сделать специалисты во время сильного ветра
- плотно закрыть все окна и убрать с балконов то, что может выпасть;
- держаться подальше от линий электропередач, высоких деревьев и рекламных конструкций;
- спрятаться в ближайшем здании во время очень сильного порыва;
- не парковать транспорт там, где на него может что-то упасть.
Штормовое предупреждение в Киеве на этой неделе объявляли каждый день. Впрочем, информации о падении деревьев или других бедствиях не появлялось.