По данным Укргидрометцентра, днем 7 мая порывы ветра будут достигать скорости 15 – 24 метра в секунду. Это равно шторму с вероятным разрушением крыш домов, падением больших конструкций и другими проблемами.

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В целом же синоптики обещают переменную облачность и кратковременный дождь во второй половине дня.

Должно быть достаточно тепло

Согласно выводам экспертов, 7 мая в Киеве столбики термометров будут показывать +5...+7 градусов ночью и +16...+18 градусов днем. Однако ощущение теплой погоды будет испорчено именно мощным ветром.

Что рекомендуют сделать специалисты во время сильного ветра

плотно закрыть все окна и убрать с балконов то, что может выпасть;

держаться подальше от линий электропередач, высоких деревьев и рекламных конструкций;

спрятаться в ближайшем здании во время очень сильного порыва;

не парковать транспорт там, где на него может что-то упасть.

Штормовое предупреждение в Киеве на этой неделе объявляли каждый день. Впрочем, информации о падении деревьев или других бедствиях не появлялось.