Ситуация ухудшается: в Киеве снова обнаружили рекордное количество заболевших COVID-19
Третьи сутки подряд количество только официально выявленных случаев заражения коронавирусом в Киеве превышает тысячу. При этом больных становится все больше, а попасть в больницу почти невозможно.
Источник:24 канал
Согласно официальным данным СНБО, за 18 марта в Киеве зарегистрировали 1 210 случаев заражений. И это является рекордом для третьей волны вспышки.
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В больницах за сутки зафиксировали 24 смерти людей от COVID-19.
Тенденция очень плохая
При более 1 200 больных с подтвержденным диагнозом за вчера выздоровел от коронавируса только 381 человек. Что свидетельствует о том, что нагрузка на медицинскую систему столицы только увеличивается.
Кроме того, в Киеве зафиксировали 1 297 человек с подозрением на заболевание.
В то же время Центр общественного здоровья не выложил данные о количестве тестов, которые сделали за сутки. Поэтому отследить разницу между официальной статистикой и результатами, которые получили в лабораториях столицы, невозможно.
Обычно в данных, которые подает Минздрав, указано как минимум на тысячу меньшее количество новых больных. Это связано с тем, что случаи инфицирования вносят в статистику с задержкой.
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