В Киеве снова потоп после дождя: улицы превратились в реки – фото, видео

В Киеве 6 июля после сильного дождя снова образовался потоп на некоторых улицах. В соцсетях публикуют фото и видео затопленных мест.

Больше всего от мощного ливня досталось Голосеевскому району – из-за потоков воды с неба водостоки на дорогах просто не справлялись. На кадрах можно увидеть, как транспорт будто плывет по реке, а не едет по асфальту.

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Где образовался потоп

Пострадал проспект Науки и районы возле ипподрома и ВДНХ, а также Корчеватое.



Подтопление проезжей части на проспекте Науки / Фото патрульной полиции

Стоит отметить, что ливень был непродолжительный, но вода успела переполнить некоторые улицы.

Потоп возле ТРЦ "Магеллан": видео

Подтопление в Корчеватом: видео​

Другие районы

Киевляне также рассказывают в сети, что в Печерском районе и на Выдубичах тоже лило как из ведра. Досталось и южной части левого берега столицы.