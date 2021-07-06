В Киеве снова потоп после дождя: улицы превратились в реки – фото, видео
Источник:24 канал
В Киеве 6 июля после сильного дождя снова образовался потоп на некоторых улицах. В соцсетях публикуют фото и видео затопленных мест.
Больше всего от мощного ливня досталось Голосеевскому району – из-за потоков воды с неба водостоки на дорогах просто не справлялись. На кадрах можно увидеть, как транспорт будто плывет по реке, а не едет по асфальту.
Читайте также В Киеве "минировали" КГГА и несколько ТРЦ: выкуп требовали в биткоинах
Где образовался потоп
Пострадал проспект Науки и районы возле ипподрома и ВДНХ, а также Корчеватое.
Подтопление проезжей части на проспекте Науки / Фото патрульной полиции
Стоит отметить, что ливень был непродолжительный, но вода успела переполнить некоторые улицы.
Потоп возле ТРЦ "Магеллан": видео
Подтопление в Корчеватом: видео
Другие районы
Киевляне также рассказывают в сети, что в Печерском районе и на Выдубичах тоже лило как из ведра. Досталось и южной части левого берега столицы.