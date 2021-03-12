В Киеве 12 марта приспустили самый большой в Украине государственный флаг. На этот раз из-за погоды – боятся, чтобы сильный ветер не повредил его.

Это делают уже второй раз за последние дни. 7 марта его уже приспускали из-за непогоды.

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Флаг может остаться приспущенным полутора суток – до утра 14 марта. Именно тогда синоптики прогнозируют улучшение погодных условий.

Мы продолжаем заботиться о нашем флаге. Поэтому снова должны приспустить его, чтобы порывы ветра не повредили флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище,

– говорится в сообщении КГГА.

Кстати, сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, его высота почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра. Крупнейший в стране флаг Украины подняли в Киеве 22 августа 2020 года. Он расположен на печерских холмах напротив статуи "Родина-мать".