В Киеве снова приспустили главный флаг Украины
Поскольку в ближайшее время в Киеве ожидаются значительные порывы ветра, представители местной власти решили традиционно приспустить самый большой в Украине государственный флаг.
Источник:КГГА
По словам заместителя мэра Киева Вячеслава Непопа, флаг спустят для того, чтобы ни он, ни флагшток не были повреждены. Из-за порывов ветра главный флаг в столице приспускали уже много раз.
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Поднимут флаг обратно после улучшения погодных условий.
Безумные порывы ветра
Согласно прогнозам синоптиков, в Киеве сегодня должен быть мощный ветер. Кое-где порывы будут достигать скорости до 50 километров в час.
Мы вновь должны приспустить флаг, чтобы порывы ветра не повредили как флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище, так и само полотнище. Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий,
– подчеркнул первый заместитель городского головы.
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