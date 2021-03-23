Поскольку в ближайшее время в Киеве ожидаются значительные порывы ветра, представители местной власти решили традиционно приспустить самый большой в Украине государственный флаг.

По словам заместителя мэра Киева Вячеслава Непопа, флаг спустят для того, чтобы ни он, ни флагшток не были повреждены. Из-за порывов ветра главный флаг в столице приспускали уже много раз.

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Поднимут флаг обратно после улучшения погодных условий.

Безумные порывы ветра

Согласно прогнозам синоптиков, в Киеве сегодня должен быть мощный ветер. Кое-где порывы будут достигать скорости до 50 километров в час.

Мы вновь должны приспустить флаг, чтобы порывы ветра не повредили как флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище, так и само полотнище. Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий,

– подчеркнул первый заместитель городского головы.

Конструкция флагштока, на котором развивается главный флаг Украины, является крупнейшей в государстве. Высота флагштока достигает отметки в 90 метров. Весом он 32 тонны. Полотнище флага также огромное – 16 на 24 метра.