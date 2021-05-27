В "Киевтеплоэнерго" подтверждают, что прорвало их коммуникации. На месте уже работает аварийная служба.
К теме Внедорожник ушел под землю: в Киеве провалилась дорога – видео
Озеро возле "океана"
В соцсетях делятся видео с места происшествия. Видно, что авария серьезная – улицу затопило.
В комментариях люди отмечают, что это не первый раз на этом месте происходит подобная авария.
Последствия аварии
В соцсетях также показали как выглядит то место, где произошел порыв. Там после аварии осталась огромная яма в асфальте.
Порывы труб в Киеве
- В январе 2020 года в результате порыва коммуникаций рядом с Ocean Plaza затопило кипятком, 10 человек тогда получили ожоги различной степени тяжести.
- Недавно 20 мая 2021 года на Демеевской площади состоялся порыв теплосети. Струя воды была несколько десятков метров и она повредила машины, припаркованные неподалеку. Подробно об этом писали на сайте 24 канала.