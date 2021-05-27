В Киеве снова прорвало трубу: возле Ocean Plaza машины "плывут" по дороге

В Киеве 27 мая на улице Антоновича, 176 возле Ocean Plaza произошел очередной порыв трубы. Вода залила дорогу и образовала озеро, через которое трудно проехать. Движение транспорта ограничено.

В "Киевтеплоэнерго" подтверждают, что прорвало их коммуникации. На месте уже работает аварийная служба.

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Озеро возле "океана"

В соцсетях делятся видео с места происшествия. Видно, что авария серьезная – улицу затопило.

В комментариях люди отмечают, что это не первый раз на этом месте происходит подобная авария.

Последствия аварии

В соцсетях также показали как выглядит то место, где произошел порыв. Там после аварии осталась огромная яма в асфальте.

Порывы труб в Киеве