На выезде из Киева в сторону Броваров вечером 28 января было горячо. Полицейские со стрельбой задержали мужчину, которого подозревают в угоне машины.

Источник: Киев оперативный, dtp.kiev.ua Acura 2015 года похитили вечером 28 января на улице Златоусовской. Полицейские довольно быстро ввели план-перехват, который привел к задержанию злоумышленника. Смотрите также В Черновцах избили и подстрелили двух мужчин: видео Правда, машину вернут владельцу, мягко говоря, не в идеальном состоянии. Задерживали со стрельбой Экипажи многих патрульных гонялись за водителем "японца" почти до въезда в Бровары.

Водителя решили задерживать в месте, которое полицейские выбрали и подготовили заранее.

Правоохранители перекрыли участок дороги для автомобилистов, а также установили заграждения из машин для Acura.

Злоумышленник останавливаться и сдаваться не хотел, поэтому пошел на таран служебной машины патрульных. После этого раздались выстрелы.

Подозреваемый выскочил из угнанной машины и пытался убежать в поле. Впрочем, его задержали. На месте происшествия работали следователи. За угон машины и попытку побега от полиции с помощью тарана Prius полиции мужчине светит немалый срок заключения.