В Киеве со стрельбой остановили угонщика элитного авто: видео
Полицейские со стрельбой остановили угонщика Acura / dtp.kiev.ua
На выезде из Киева в сторону Броваров вечером 28 января было горячо. Полицейские со стрельбой задержали мужчину, которого подозревают в угоне машины.
Источник: Киев оперативный, dtp.kiev.ua
Acura 2015 года похитили вечером 28 января на улице Златоусовской. Полицейские довольно быстро ввели план-перехват, который привел к задержанию злоумышленника.
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Правда, машину вернут владельцу, мягко говоря, не в идеальном состоянии.
Задерживали со стрельбой
- Экипажи многих патрульных гонялись за водителем "японца" почти до въезда в Бровары.
- Водителя решили задерживать в месте, которое полицейские выбрали и подготовили заранее.
- Правоохранители перекрыли участок дороги для автомобилистов, а также установили заграждения из машин для Acura.
- Злоумышленник останавливаться и сдаваться не хотел, поэтому пошел на таран служебной машины патрульных. После этого раздались выстрелы.
- Подозреваемый выскочил из угнанной машины и пытался убежать в поле. Впрочем, его задержали.
На месте происшествия работали следователи. За угон машины и попытку побега от полиции с помощью тарана Prius полиции мужчине светит немалый срок заключения.
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