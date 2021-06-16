Закрыли в машине и не увидели проблемы: в Киеве собака провела в ужасной жаре несколько часов

При температуре 27 градусов на улице едва не погиб в машине своих хозяек маленький песик. Любимца оставили на произвол судьбы в закрытой машине на одной из стоянок Киева.

Спасать собаку пришлось неравнодушным прохожим самостоятельно. Хозяйки же, которые вернулись в момент, когда животному уже было очень плохо, не увидели в своем поступке ничего плохого.

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Как утверждают активисты UAnimals, они отметили, что всегда оставляют собаку в машине, даже в жару.

Собаку спасли на свой страх и риск

В профильном сообществе в фейсбуке отметили, что прохожие, которые увидели закрытую в ловушке собаку, пытались связаться с ее хозяйками с помощью информации из жетона Animal ID.

В паспорте животного не было никаких данных о хозяевах.

Поскольку столбики термометров на улице в этот момент показывали +27 градусов, а в салоне температура была значительно выше, животному быстро стало плохо.

Полицейские, прибывшие на вызов, заявили, что не могут ничем помочь, и поехали.



Как уберечь от жары домашних любимцев / Инфографика 24 канала

Хоть как-то помочь бедному животному на свой страх и риск решился простой прохожий, который подоткнул резинку в стекле с обеих сторон и пустил Корнелиусу немного воздуха. Это не спасение в такой ситуации, но дает хоть какое-то дополнительное время животному,

– отметили активисты.

Зоозащитники подчеркнули, что подобные случаи происходят в Украине каждый день. При этом в Верховной Раде уже достаточно давно лежит законопроект, который запрещает оставлять животных в машинах при температуре выше +20 градусов и ниже -5.



Активисты призывают владельцев животных осторожнее к ним относиться / Иллюстрация UAnimals