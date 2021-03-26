В Киеве собирают пластиковые вилки для реконструкции скульптуры котика
В Киеве собирают пластиковые вилки, чтобы отреставрировать скульптуру кота, расположенную на дереве недалеко от Золотых ворот. Необычное творение украшает парк уже 12 лет.
Источник:24 канал
Автор скульптуры Константин Скритуцкий. Он самостоятельно будет заниматься ее обновлением, когда сбор материала будет закончен.
Читайте также В Киеве начальник ГСЧС Моркотенко дал коту звание майора
Коту нужна новая шубка
Такую идею придумала киевская экскурсовод София Грабовецкая. Она написала об этом в фейсбуке.
Поскольку кот сделан из одноразовой посуды, то не хочется покупать новую – у нас всех дома точно есть этот вид пластика, который не перерабатывается и засоряет окружающую среду. Благодаря нам и работе Кости у кота появится новая шубка,
– пишет Грабовецкая.
Куда привозить вилки
Сдавать пластиковые вилки необходимо на станции переработки вторсырья "Украина без мусора" на улице Саперно-Слободская, 25/4. Сюда можно привозить:
- только белые, чистые и сухие одноразовые пластиковые вилки, размер и плотность – несущественны;
- "вилочного" сырья нужно много, ведь материал довольно хрупкий, а скульптура – немаленькая.
Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киеве кто-то разбил скульптуру балерины, которую также сделал Константин Скритуцкий.
Поделиться новостью