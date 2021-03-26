В Киеве собирают пластиковые вилки, чтобы отреставрировать скульптуру кота, расположенную на дереве недалеко от Золотых ворот. Необычное творение украшает парк уже 12 лет.

Автор скульптуры Константин Скритуцкий. Он самостоятельно будет заниматься ее обновлением, когда сбор материала будет закончен.

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Коту нужна новая шубка

Такую идею придумала киевская экскурсовод София Грабовецкая. Она написала об этом в фейсбуке.

Поскольку кот сделан из одноразовой посуды, то не хочется покупать новую – у нас всех дома точно есть этот вид пластика, который не перерабатывается и засоряет окружающую среду. Благодаря нам и работе Кости у кота появится новая шубка,

– пишет Грабовецкая.

Куда привозить вилки

Сдавать пластиковые вилки необходимо на станции переработки вторсырья "Украина без мусора" на улице Саперно-Слободская, 25/4. Сюда можно привозить:

только белые, чистые и сухие одноразовые пластиковые вилки, размер и плотность – несущественны;

"вилочного" сырья нужно много, ведь материал довольно хрупкий, а скульптура – немаленькая.

Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киеве кто-то разбил скульптуру балерины, которую также сделал Константин Скритуцкий.