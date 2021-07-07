Сейчас неизвестно, произошел несчастный случай, самоубийство, или ей кто-то "помог". Все детали будет выяснять полиция.

Другой инцидент Киевского стрелка будут судить за ранение полицейского: что известно о злоумышленнике

Место окружили лентами, а правоохранители опрашивают жителей и свидетелей.

Другие случаи

  • В Днепре на улице Набережная Победы покончил с собой 37-летний мужчина. Впоследствии оказалось, что он выпрыгнул из окна дома из-за большого количества кредитов.
  • На улице Армейской в Одессе пожилая женщина выпрыгнула с балкона многоэтажного дома. Во время осмотра места трагедии обнаружили ее предсмертную записку.
  • В Белой Церкви патрульные спасли беременную от самоубийства.