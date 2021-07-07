Сейчас неизвестно, произошел несчастный случай, самоубийство, или ей кто-то "помог". Все детали будет выяснять полиция.

Другой инцидент Киевского стрелка будут судить за ранение полицейского: что известно о злоумышленнике

Место окружили лентами, а правоохранители опрашивают жителей и свидетелей.

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