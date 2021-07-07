В Киеве на Соломенке девушка выпала из окна: шансов выжить не было
7 июля 2021 , 20:48Читати новину українською
Источник:"Киев Оперативный"
В Киеве в Соломенском районе, на улице Гарматной, 38А, 7 июля произошла трагедия – девушка выпала из окна многоэтажки. К сожалению, она умерла еще до прибытия медиков.
Сейчас неизвестно, произошел несчастный случай, самоубийство, или ей кто-то "помог". Все детали будет выяснять полиция.
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Место окружили лентами, а правоохранители опрашивают жителей и свидетелей.
Другие случаи
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