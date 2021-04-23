В Киеве на улице Кудряшова, 5, что в Соломенском районе мужчина выпрыгнул из окна 8-го этажа. Обстоятельства смертельного происшествия пока неизвестны. Причину выясняет следствие.

На место прибыли медики, полиция и спасательные службы. Об этой трагедии написали в сообществе dtp.kiev.ua.

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"Цените жизнь. Трагедия в Киеве на Кудряшова, 5. Мужчина выпрыгнул с 8 этажа и повис на козырьке магазина", – говорится в сообщении.

В Днепре в этот же день патрульным удалось спасти мужчину, который хотел совершить самоубийство. Это случилось на Амурском мосту. Сперва он подозрительно себя вел, а потом залез на ограду для прыжка с моста. Когда его сняли, самоубийца тяжело шел на контакт и попытался прыгнуть еще раз.

Во Львове 21 апреля 23-летний парень выпал с балкона 9 этажа. Он получил травмы, которые были несовместимы с жизнью, и погиб на месте.