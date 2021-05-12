Как отметили полицейские, информацию о конфликте они получили благодаря звонку мужчины, который стал свидетелем происшествия. Заявитель рассказал, что двое неизвестных выясняли отношения, когда один из них достал пистолет и произвел несколько выстрелов.

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Когда на место происшествия прибыли патрульные, они увидели только раненого. Ему оказали первую помощь, после чего передали медикам.

Конфликт из-за женщины



Мужчина ранил оппонента во время конфликта из-за ревности / Фото полиции Киева

Следователи, которых вызвали инспекторы патрульной полиции, выяснили, что ссора между мужчинами произошла из-за ревности к женщине.

Во время разборок 47-летний мужчина якобы выхватил оружие и несколько раз выстрелил. После этого он сбежал.

Похожего по описанию на злоумышленника мужчину увидели неподалеку от места конфликта. Правоохранители остановили его для проверки и во время поверхностного осмотра обнаружили у него пистолет.

Злоумышленника задержали. Ему инкриминируют совершение хулиганства с применением огнестрельного оружия.



Вероятного нападавшего задержали / Фото dtp.kiev.ua

Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 3 до 7 лет заключения. Оружие, которое принадлежит 47-летнему мужчине, а также гильзу, отправили на экспертизу.

Досудебное расследование происшествия продолжается.