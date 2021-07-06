Речь идет о 0,5 биткоинах, что примерно равно 17 тысячам долларов. Сотрудников и гражданских лиц частично эвакуируют из здания. Об этом сообщил заместитель Виталия Кличко.
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"Минирование" Киевсовета
Сейчас правоохранители проверяют информацию – вероятно, это очередной фейк.
Уверен, что эта история снова выдумана. Тем не менее, жизнь и здоровье людей остаются приоритетом,
– сообщил Владимир Бондаренко.
"Минирование" ТРЦ
В то же время аналогичные сообщения о минировании поступили и в торговые центры – "Метроград", Gulliver и Ocean Plaza.
В этих местах сейчас также людей эвакуируют.
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