Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Еще один случай На Киевщине пьяный мужчина пришел со "взрывчаткой" в ЖЭК

Правоохранители проверяют информацию – вероятно, это очередной фейк. Впрочем, полиция вынуждена обойти территорию с целью обнаружения подозрительных предметов.

На место также прибудут спасатели, взрывотехники и скорая помощь.

Фейковые минирования в Киеве

Объектами фейковых минирований становятся административные здания, мосты, торговые центры, станции метро и другие места, где находится большое количество людей.

Полиция уже задержала не одного "шутника". Оказывается, таким занимаются как киевляне, так и "гастролеры". Например, в прошлом году правоохранители поймали в столице уроженца Львовской области, который имел паспорт США.

Обратите внимание! 2 марта парламент проголосовал за усиление ответственности за такие "шутки". Если раньше за это могли дать от 2 до 6 лет, отныне псевдоминеры будут получать от 4 до 8 лет, а еще конфисковывать имущество.