В столице проверяют сообщения о заминировании авто. Как сообщают в соцсетях, на одной из улиц заминировали Mercedes.

На линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Елизаветы Чавдар, 13 стоит авто Mercedes, которое заминировали.

Между прочим До 8 лет тюрьмы: Зеленский ужесточил ответственность за фейковые минирования

Как пишут в телегрм-канале "Киев оперативный", сейчас на месте работают взрывотехники. Движение по улице временно ограничено.

24 канал сейчас пытается узнать более подробную информацию об инциденте у правоохранителей.

Отметим: 25 марта Зеленский подписал закон о заведомо ложной информации о минировании. Документ ввел уголовную ответственность за такие поступки: лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Фейковые заминирования: последние случаи

25 марта во Львове задержали 32-летнего мужчину. Он сообщил полицейским о заминировании Главного железнодорожного вокзала. Информация не подтвердилась, а если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 2 до 6 лет за решеткой.

22 марта электронным письмом аноним сообщил о минировании здания Полтавской ОГА. После тщательной проверки, правоохранители там не нашли ни одного взрывного устройства.

В тот же день информацию о "минировании" получили столичные правоохранители. Вроде бы кто-то подложил самодельную взрывчатку возле админздания на улице Грушевского. Правительственный квартал полностью обследовали, поскольку конкретно заявитель не указал, какое именно здание "минировали". Взрывчатки в конце концов не нашли.