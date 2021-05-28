Инцидент произошел в столичном Dialog Hub во время показа фильма "Будьмо Гей. Діалоги про Гідність". Организованная группа молодых людей сначала мешала пресс-показу на улице – включили громкую музыку. После этого кто-то разбил окно и бросил в помещение фаер со слезоточивым газом.

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Детали инцидента

На мероприятии присутствовали члены общественных организаций и одна журналистка.

Около пятнадцати ребят в масках с черепами с черными флагами устроились под окнами учреждения и вывели на громкоговорители психоделическую музыку,

– сообщили в пресс-службе "КиевПрайд".

После этого кто-то разбил окно и бросил шашку.

Гости получили ожоги глаз

Все 20 гостей получили легкие ожоги глаз и около получаса не могли избавиться от кашля.



Молодые люди возле здания, где показывали фильм о ЛГБТ / Фото Информатора

На место прибыла полиция, пожарные и медики, пострадавшие написали заявление. В Шевченковском управлении полиции составили дополнительные протоколы. Полиция открыла уголовное производство.