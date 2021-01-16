В Киеве 15 января инспекторы вынесли 1062 предписания тем предприятиям, которые несвоевременно чистят свою территорию от снега. На управленцев, которые даже предписаниями пренебрегли, пришлось составить админстративно протоколы.

Проверки осуществляют инспекторы благоустройства

Проверками занимались инспекторы благоустройства. Об этом написал исполняющий обязанности департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко в фейсбуке.

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Инспекторы составили 127 протоколов на руководителей предприятий, которые пренебрегли предписанием и не выполнили требования,

– отметил Ткаченко.

Чиновник поблагодарил всех работников коммунальных служб, у которых из-за снегопадов значительно больше работы. Также похвалы от Ткаченко заслужили те киевляне, которые оставили в непогоду автомобили.

С последствиями снегопада в Киеве борются около 500 единиц техники

По словам Ткаченко, с последствиями снегопада в столице борются более 5 тысяч коммунальщиков и 486 единиц техники. Использовали 3 349 тонн посыпочного материала.

Украину накрыли мощные снегопады

Отметим, что в течение последних нескольких дней Украину накрыли мощные снегопады. Больше всего снега выпало в Ивано-Франковской области – местами высота снежного покрова достигла там 53 сантиметров. Из-за непогоды в Украине разворачивают пункты обогрева.

Больше о снегопадах в Украине можно прочитать здесь.