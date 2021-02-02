В Киеве на Певческом поле с 12 февраля до 28 марта будет работать фестиваль гигантских китайских фонарей. Организаторы мероприятия обещают яркие эмоции.

Источник: фейсбук страница "Выставки гигантских китайских Фонарей"

Посетители смогут посмотреть около 30 иллюминационных локаций. Они раскрывают таинственный мир Поднебесной.

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Список локаций:

легендарная терракотовая армия,

большая китайская стена,

долина цветов,

дерево желаний с волшебными пандами,

сычуаньская опера,

персонажи древних китайских сказок и легенд.

Специальным гостем программы станет гигантский Огненный Лев, с которым можно будет сделать оригинальное фото на память, – говорится в сообщении.

Все инсталляции выполнены вручную из натурального шелка и led-ламп, некоторые достигают 6 метров в высоту.

Кроме гигантских мировых фигур, гостей ждет шоу-программа и фаер-шоу в выходные.

А также:

костюмированные актеры – аниматоры,

аттракционы для взрослых и детей,

фуд-корты,

тематические зоны с народностью Китая,

мастер-классы и интерактивы.

Фестиваль будет работать с 17:00 до 22:00 до 28 марта.

Организаторы напоминают о необходимости соблюдения правил противоэпидемической безопасности. В частности, масочного режима и социальной дистанции.

Место проведения: Певческое поле Печерского ландшафтного парка, ул. Лаврская, 33.

Цена: 200 гривен для взрослых и 75 гривен для детей.