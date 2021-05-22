Сожгли флаг ЛГБТ: в Киеве состоялись марши трансгендеров и их противников: фото, видео

На Михайловской площади в Киеве 22 мая состоялся ежегодный Трансмарш представителей ЛГБТ-сообщества. В то же время на Софиевскую площадь вышли противники демонстрации.

Что происходило на марше ЛГБТ

Еще до начала мероприятия на Михайловскую площадь прибыли автобусы с правоохранителями. Порядок во время акции обеспечивали представители всех структурных подразделений полиции Киева, военнослужащие Нацгвардии и сотрудники ГСЧС. Кстати, их было больше, чем самих демонстрантов.

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Акцию усиленно охраняли

Правоохранители колоннами шли за представителями ЛГБТ-сообщества. Они окружили их со всех сторон, чтобы противники марша не смогли прорваться внутрь и помешать демонстрации.



Силовики усиленно охраняли порядок на акции / Фото Klymenko Time



Правоохранители прибыли на площадь еще до начала акции / Фото Klymenko Time

На улицу вышли противники ЛГБТ

В противовес Трансмаршу состоялась демонстрация представителей организации "Традиция и порядок". Кстати, они вышли на Софиевскую площадь с барабанами и священником.

Протестующие выкрикивали лозунги: "Бог, Батьківщина, патріархат", "Смерть ЛГБТ". Кроме того, они призвали не допустить "диктатуры психических заболеваний больных левых экстремистов".

Подходя к Михайловской площади, участники акции сожгли флаг ЛГБТ-сообщества под возгласы "позор" и "ЛГБТ – это болезнь", пишет Укринформ.



Демонстранты сожгли флаг ЛГБТ / Фото Укринформ

Мужчина пытался напасть на участников марша трансгендеров

Один из участников антиТрансмарша с крестом в руках пытался пробить колонну из силовиков, охранявших представителей ЛГБТ-сообщества. Правоохранители моментально повалили его на землю и скрутили.

Журналистам 24 канала рассказали в полиции, что нападавшего не задерживали, как сообщили некоторые СМИ. Ему лишь сделали предупреждение.

Мужчина пытался спровоцировать конфликт. Правоохранители пообщались с ним и установили анкетные данные. Мужчине сделали предупреждение и отпустили,

– заявили в полиции.

Смотрите видео с парада трансгендеров в Киеве:

Как отметили в полиции, в целом парад прошел мирно. Участники акции выкрикивали "Права трансгендеров – права человека". В руках у них были плакаты и цветные флаги.

Акция закончилась на площади Почтовой. Организаторы призвали демонстрантов заходить в метро группами, чтобы избежать провокаций.



Правоохранителей было больше, чем демонстрантов / Фото Нацполиции



Акция прошла мирно / Фото Нацполиции

В ноябре 2020 года проведению аналогичного шествия в центре Киева пытались помешать. Тогда в отношении виновников составили протоколы за мелкое хулиганство. В то же время во время Трансмашра в 2019 году возникли столкновения. Тогда противники ЛГБТ-сообщества забросали демонстрантов яйцами и устроили драки.