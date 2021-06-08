Кризис наблюдательного совета УКФ: в Киеве состоялся протест на фоне пресс-конференции Ткаченко

Александр Ткаченко 8 июня празднует год в должности министра культуры и информационной политики. Происходит это на фоне кризиса в украинском культурном фонде.

Культурные деятели написали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому и собственно Александру Ткаченко, где обвинили наблюдательный совет УКФ в ручном управлении, а также попросили помочь решить ситуацию. Основная претензия – непрозрачный конкурс на финансирование культурных проектов.

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Возле здания, где отчитывался министр, прошел митинг

По этому поводу 8 июня люди вышли на акцию протеста возле Национального художественного музея Украины. Протест прошел возле здания, где отчитывался глава Минкульта.

Участники акции встречали министра Александра Ткаченко импровизированным концертом. Главным требованием митингующих было то, чтобы распустили наблюдательный совет УКФ и отменили его решения.

Крайне непрозрачные процедуры. Они за несколько часов, за 2 дня, нивелировали усилия сотен экспертов, работавших над проектами,

– сказал кинокритик Александр Гусев.

Реакция Ткаченко

Александр Ткаченко отреагировал на соответствующую акцию, он сказал, что пригласил наблюдательный совет УКФ в министерство, чтобы разъяснить ситуацию. По его словам, сначала нужно принять законопроект, которым можно регулировать вопрос Украинского культурного фонда и соответствующего совета.

Кроме того, на пресс-конференции министр сказал, что является сторонником "мягкой" украинизации, поэтому он поддерживал законопроект, который недавно не приняли депутаты – он касался отсрочки действий языкового закона, которые касались дубляжа в частности.

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Министр культуры отметил, что если говорится об обязательности использования языка в сфере услуг, важно быть осторожными относительно возможной манипуляции в случае применения штрафов.

"Прекрасно понимаю, что если эти штрафы начнут применяться, особенно в восточных и южных регионах, это может быть использовано не для популяризации украинского языка, а для распространения тезиса, что язык насаживается. Я лично против", – сказал Александр Ткаченко.

В Киеве состоялся протест на фоне пресс-конференции Ткаченко: смотрите видео