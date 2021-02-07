В Киеве неизвестные в ночь с 6 на 7 февраля сожгли автомобиль журналиста и политтехнолога Владимира Егорова. Похожая ситуация с его машиной произошла 2 года назад.

Журналист узнал о происшествии от сотрудников охраны стоянки примерно в 1 час 20 минут, когда его машина Citroen C5 Aircross уже горела и приехали пожарные и сотрудники полиции.

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После звонка работников стоянки Владимир Егоров снял видео того, как пожарные тушили огонь, ведь находился рядом с местом.

Никто не пострадал, кроме гаражей и моего автомобиля, который уничтожен полностью,

– написал журналист.

Он отметил, что сотрудники полиции зафиксировали следы к машине и от машины и примерное место, откуда неизвестный попал на стоянку и совершил поджог.

Автомобиль журналиста сожгли неизвестные: видео Владимира Егорова

"Сейчас жду экспертизу. Последние годы занимаюсь политической и журналистской работой и сегодняшнее событие связываю именно с ней", – добавил Егоров.

Поджог авто Егорова 2 года назад

Машину Владимира Егорова уже поджигали – это произошло с Citroen C4 Picasso. 2 года назад он еще был редактором телеканала TVi.

Политтехнолог не связывает между собой 2 случая поджога: видео Владимира Егорова

Политтехнолог также отмечал, что поджог связывает со своей профессиональной деятельностью. С соответствующей версией соглашались и работники правоохранительных органов, поскольку соседи Егорова сообщили о "хлопке" перед возгоранием машины.

Журналист добавил, что результатов расследования не было и из-за отсутствия камер в соответствующем районе.

Обратите внимание! Владимир Егоров отметил, что не связывает между собой 2 случая поджога авто.