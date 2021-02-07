В Киеве сгорел автомобиль журналиста: второй поджог за 2 года – видео
В Киеве неизвестные в ночь с 6 на 7 февраля сожгли автомобиль журналиста и политтехнолога Владимира Егорова. Похожая ситуация с его машиной произошла 2 года назад.
Источник:Фейсбук Владимира Егорова
Журналист узнал о происшествии от сотрудников охраны стоянки примерно в 1 час 20 минут, когда его машина Citroen C5 Aircross уже горела и приехали пожарные и сотрудники полиции.
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После звонка работников стоянки Владимир Егоров снял видео того, как пожарные тушили огонь, ведь находился рядом с местом.
Никто не пострадал, кроме гаражей и моего автомобиля, который уничтожен полностью,
– написал журналист.
Он отметил, что сотрудники полиции зафиксировали следы к машине и от машины и примерное место, откуда неизвестный попал на стоянку и совершил поджог.
Автомобиль журналиста сожгли неизвестные: видео Владимира Егорова
"Сейчас жду экспертизу. Последние годы занимаюсь политической и журналистской работой и сегодняшнее событие связываю именно с ней", – добавил Егоров.
Поджог авто Егорова 2 года назад
Машину Владимира Егорова уже поджигали – это произошло с Citroen C4 Picasso. 2 года назад он еще был редактором телеканала TVi.
Политтехнолог не связывает между собой 2 случая поджога: видео Владимира Егорова
Политтехнолог также отмечал, что поджог связывает со своей профессиональной деятельностью. С соответствующей версией соглашались и работники правоохранительных органов, поскольку соседи Егорова сообщили о "хлопке" перед возгоранием машины.
Журналист добавил, что результатов расследования не было и из-за отсутствия камер в соответствующем районе.
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