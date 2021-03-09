В Киеве 8 марта во время квеста на девушку надели металлический ошейник, но снять его так и не смогли, так как сломался замок. Пришлось вызывать спасателей.

На место приехали спасатели и с помощью специнструмента срезали ошейник. Инцидент произошел на Крещатике в квест-комнате примерно в 21:30.

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Неизвестно, было ли это последнее "испытание" для девушки, или же после инцидента она еще и продолжила играть.

Что это за квесты?

Это такая игра, в которой участник попадает в критическое положение и должен выбраться из него. На одном из сайтов организаторов подобных квестов отмечают, что во время игры "отключается разум, включаются инстинкты самосохранения, и участник уже не понимает, что это игра".