Ужасный пожар в Киеве: спасатели реанимировали двоих детей – видео
Возгорание произошло в Деснянском районе Киева на улице Марины Цветаевой. Бойцам ГСЧС, которые вытащили из задымленного помещения двух маленьких мальчиков без признаков жизни, пришлось довольно долго проводить меры по реанимации.
Источник:ГСЧС Киева
Благодаря профессиональным действиям пожарных, детям удалось вернуть дыхание. Также из огня спасли владелицу квартиры. Скорая из-за загруженности вызовов к пациентам с COVID-19 ехала к месту происшествия почти 40 минут.
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На месте происшествия работают полицейские, которые будут выяснять все обстоятельства инцидента.
Что известно о пожаре на Троещине
- Сообщение о возгорании на улице Марины Цветаевой, 10/87 поступило к спасателям в 17:01.
- Когда пожарные прибыли на место, они увидели, что горит квартира на 14 этаже.
- Во время ликвидации огня спасатели нашли в квартире мальчиков 2 и 6 лет, которые не подавали признаков жизни.
- Детей вынесли на улицу и начали оказывать им неотложную домедицинскую помощь.
- Пока одни спасатели пытались реанимировать мальчиков, другие боролись с огнем. Пожар на площади 15 квадратных метров ликвидировали в 17:26.
Скорая прибыла на место только в 17:40. Медики госпитализировали детей. Кроме того, от пожара пострадала соседка пострадавших. Она отравилась продуктами горения, однако отказалась от поездки в больницу.
Смотрите видео с места ужасного пожара в Киеве:
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