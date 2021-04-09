Возгорание произошло в Деснянском районе Киева на улице Марины Цветаевой. Бойцам ГСЧС, которые вытащили из задымленного помещения двух маленьких мальчиков без признаков жизни, пришлось довольно долго проводить меры по реанимации.

Благодаря профессиональным действиям пожарных, детям удалось вернуть дыхание. Также из огня спасли владелицу квартиры. Скорая из-за загруженности вызовов к пациентам с COVID-19 ехала к месту происшествия почти 40 минут.

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На месте происшествия работают полицейские, которые будут выяснять все обстоятельства инцидента.

Что известно о пожаре на Троещине

Сообщение о возгорании на улице Марины Цветаевой, 10/87 поступило к спасателям в 17:01.

Когда пожарные прибыли на место, они увидели, что горит квартира на 14 этаже.

Во время ликвидации огня спасатели нашли в квартире мальчиков 2 и 6 лет, которые не подавали признаков жизни.

Детей вынесли на улицу и начали оказывать им неотложную домедицинскую помощь.

Пока одни спасатели пытались реанимировать мальчиков, другие боролись с огнем. Пожар на площади 15 квадратных метров ликвидировали в 17:26.

Скорая прибыла на место только в 17:40. Медики госпитализировали детей. Кроме того, от пожара пострадала соседка пострадавших. Она отравилась продуктами горения, однако отказалась от поездки в больницу.

Смотрите видео с места ужасного пожара в Киеве: