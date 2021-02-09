В Киеве спасатели вытащили пенсионерку из горящей квартиры: видео
Достаточно серьезный пожар произошел в одной из квартир на улице Бучмы в Днепровском районе Киева 9 февраля. Загорелась квартира 6 этаже дома.
Источник:пресс-служба ГСЧС Киева
О возгорании, которое произошло в 9 этажном доме, работники ГСЧС узнали в 15:01. На место происшествия сразу же выехали спасатели.
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Пожарные узнали, что в квартире, где произошел пожар, находится ее владелица 1941 года рождения.
Отравилась угарным газом
- Бойцы ГСЧС вытащили пострадавшую женщину из горящей квартиры и передали ее медикам.
- Врачи госпитализировали владелицу квартиры с отравлением угарным газом.
- Уже через 27 минут после вызова пожар локализовали, а в 15:31 – потушили.
Причины пожара будут выяснять эксперты. По предварительным данным, возгорание произошло либо из-за замыкания проводки, либо из-за неосторожного обращения с газовой плитой.
Как отмечают спасатели, от огня в квартире достаточно серьезно пострадали мебель, потолок и стены.
Смотрите видео с места пожара в доме на улице Бучмы в Киеве:
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