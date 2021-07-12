Произошло все во дворе на улице Приветливой. Экипаж патрульных получил вызов от матери пострадавшей девочки.

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Как спасли девочку, которая едва не утонула

2-летняя девочка упала в бассейн: там ее нашла мать. Увидев ребенка без сознания, женщина в отчаянии позвонила в экстренные службы и сообщила, что дочь утонула.

Когда двое патрульных прибыли на вызов, девочка уже лежала на траве, а мать оказывала ей помощь. Самое главное – ребенок был жив.

Как патрульные спасали девочку, которая едва не утонула в бассейне: смотрите видео

Патрульные немедленно бросились к ней, убедились в проходимости дыхательных путей и в том, что она начала дышать. Далее положили ребенка в стабильное боковое положение и согревали полотенцами.

На вызов прибыл еще один экипаж патрульных. Они успокаивали мать девочки и маленького брата, которые были в шоке. Впоследствии приехали медики, приняли решение: ребенка нужно немедленно госпитализировать.

Девочку в сопровождении одного из экипажей патрульных привезли в больницу. С ребенком по имени Маргарита порядке. Патрульные пожелали ей скорейшего выздоровления.



Два экипажа патрульных, которые спасли ребенка / Скриншот с видео

Обратите внимание! Спасатели заявили, что всего за 1 день в воде погибли 32 человека, из них 5 детей. Всего с начала июля 2021 года на водоемах утонули 124 украинца. Этот показатель уже превысил прошлогоднюю июльскую статистику.