Об этом сообщили в сети 9 июня. Убийство собаки произошло возле магазина "Сильпо" на улице Закревского.

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Подробнее об этом инциденте

Автор видео написала, что она увидела эту собаку издалека. Несколько водителей до этого ее объехали.

Однако один целенаправленно поехал на животное. Женщина кричала и махала ему.

Но это не остановило мужчину за рулем. Одно из колес его авто попало на легкие или голову. Все, кто был вокруг услышали громкий хруст.

По словам женщины на место приехала полиция. Однако кроме штрафа 400 гривен ничего сделать не смогли. Тело собаки направили на экспертизу.

Мы спрашивали, А если бы это был ребенок? На это полиция и водитель сказали, что "собака – это ничего",

– добавила автор сообщения.

Мы не добавляем видео с места по этическим соображениям. Однако его можно просмотреть – по ссылке. Но не советуем к осмотру слабонервным.

Какое наказание возможно

Неизвестно, откроют ли правоохранители по этому случаю уголовное производство. Одна такие действия могут подпадать под статью Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными". Максимальное наказание по ней – 8 лет тюрьмы.

Обратите внимание! В Киеве во время конфликта в компании мужчина выбросил собаку из окна 10 этажа. Потом он отказывался отдать пса неравнодушным, чтобы успеть его спасти и животное умерло. Впоследствии открыли уголовное производство, а семья злоумышленника начала отрицать обвинения.