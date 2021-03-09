Как и раньше, в Киеве фиксируют высокие темпы роста количества больных COVID-19. Ежесуточно увеличивается и количество госпитализированных в больницы, из-за чего мест в медицинских учреждениях уже не хватает.

По словам руководителя Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, шанс попадания столицы до красную зону есть всегда. Однако, если не произойдет взрывного распространения вируса, город продержится в оранжевой зоне карантина до начала лета.

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Чиновник утверждает, что об облегчении карантинных мероприятий речи не идет, поскольку ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

Подъем заболеваемости прогнозируемый

Согласно прогнозам экспертов, уровень заболеваемости должен снизиться до конца весны.

По всем нашим прогнозам, Киев останется к началу лета в оранжевой зоне карантина. Мы предполагаем, что к концу весны уровень заболеваемости снизится благодаря той работе, которую мы сейчас проводим. По сути, нам нужно пережить эти два месяца с высоким уровнем заболеваемости,

– отметил Рубан.

Сейчас в Украине в красную зону карантина отнесли лишь 4 области. Еще 9 оказались в оранжевой. Впрочем, чиновники сделали так, что ограничения этой зоны ничем не отличаются от желтой.

В правительстве отмечают, что ввести локдаун и объявить красной зоной карантина могут:

В Киеве и Киевской области;

Винницкой области;

Донецкой области;

Запорожской области;

Львовской области;

Николаевской области;

Сумской области;

Тернопольской области;

Хмельницкой области.



Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала