Киев припекло: в столице сразу 5 температурных рекордов

Украину накрыла нешуточная жара. Только в Киеве метеорологам на предыдущей неделе удалось зафиксировать 5 температурных рекордов. Некоторые из предыдущих продержались больше ста лет.

Самые высокие температурные показатели зафиксировали 25 и 26 июня. Жара продолжалась до воскресенья, 27 июня.

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Какие рекорды обнаружили:

25 июня: среднесуточная температура воздуха в украинской столице достигла +28,3 градуса. Это на 1,7 градуса выше рекордного значения температуры в этот день в 1957 году.

среднесуточная температура воздуха в украинской столице достигла +28,3 градуса. Это на 1,7 градуса выше рекордного значения температуры в этот день в 1957 году. 25 июня: максимальная температура воздуха после полудня поднялась до +35,4, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1885 году на 0,4.

максимальная температура воздуха после полудня поднялась до +35,4, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1885 году на 0,4. 25 июня: минимальная температура воздуха не опустилась ниже 21, что на 0,5 теплее показателя 1957 года.

минимальная температура воздуха не опустилась ниже 21, что на 0,5 теплее показателя 1957 года. 26 июня: после полудня столбик термометра повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня – +32,2. Оно было зафиксировано в 1939 году.

после полудня столбик термометра повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня – +32,2. Оно было зафиксировано в 1939 году. В ночь на 26 июня: столбик термометра не опустился ниже +22,4 градуса, что на 1,8 теплее, чем это было в 1901 году.

В Украине фиксируют все больше природных аномалий

Отметим, что ранее заведующая отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что из-за климатических изменений в Украине фиксируют все больше природных аномалий. А последние 5 лет вообще стали рекордно теплыми.

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Специфика – не только в жаре, но и в резких изменениях погоды. Это связано с изменением атмосферной циркуляции. Из-за неравномерного изменения температуры полярные широты становятся теплыми значительно быстрее, чем умеренные.