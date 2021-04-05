Утренний бум такси закончился – цены упали: что говорят службы автоперевозчиков
Утром 5 апреля в Киеве начал действовать режим спецперевозок в общественном транспорте. Из-за этого резко выросла и стоимость одной поездки в такси. Однако ближе к обеду ситуация стабилизировалась – цены вернулись на привычный уровень.
Источник:24 канал
Многие киевляне возмущенно постили скриншоты мобильных приложений самых популярных служб такси. Утром цены выросли в 2 – 5 раз.
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Как изменились цены
Цены подняли все без исключения службы такси. Так, например, поездка от станции метро "Героев Днепра" до "Теремков" в Uber утром стоила почти 800 гривен. В обед – 223 гривны.
Сравнение цен на такси утром и в обед / Фото из приложения Uber
Выросла и стоимость поездок в пределах одного района – даже без путешествия через Днепр. Если сравнивать утро и вечер, цены отличаются вдвое.
Сравнение цен на такси утром и в обед / Фото из приложения Bolt
Комментарии компаний
Как сообщили 24 каналу, ни одна из служб такси не повышала цены специально. Тарификацию поездок формировала автоматически система – пропорционально спросу.
В компании Uklon заверили, что повышать тарифы искусственно пока не собираются, но и устанавливать минимальные цены тоже не будут. Стоимость поездки зависит от количества других заказов. Водителей сейчас – такое же количество, как и до режима спецперевозок в Киеве. Поэтому, всех развести одновременно не получится.
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Также служба такси посоветовала:
- планировать поездки не в часы пик;
- или воспользоваться специальным бегунком в приложении – можно установить цену ниже, но придется ждать.
В компании Bolt также отметили, что принудительно цены не поднимали. То, что происходило утром в столице, обусловлено моделью динамического ценообразования.
Если в определенной локации большое количество пассажиров хочет заказать поездку, а водителей не хватает, стоимость поездки в этом районе вырастет. Это стимулирует водителей, находящихся в других районах города, выехать в район повышенного спроса,
– пояснили в компании.
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