Утром 5 апреля в Киеве начал действовать режим спецперевозок в общественном транспорте. Из-за этого резко выросла и стоимость одной поездки в такси. Однако ближе к обеду ситуация стабилизировалась – цены вернулись на привычный уровень.

Многие киевляне возмущенно постили скриншоты мобильных приложений самых популярных служб такси. Утром цены выросли в 2 – 5 раз.

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Как изменились цены

Цены подняли все без исключения службы такси. Так, например, поездка от станции метро "Героев Днепра" до "Теремков" в Uber утром стоила почти 800 гривен. В обед – 223 гривны.

Сравнение цен на такси утром и в обед / Фото из приложения Uber

Выросла и стоимость поездок в пределах одного района – даже без путешествия через Днепр. Если сравнивать утро и вечер, цены отличаются вдвое.

Сравнение цен на такси утром и в обед / Фото из приложения Bolt

Комментарии компаний

Как сообщили 24 каналу, ни одна из служб такси не повышала цены специально. Тарификацию поездок формировала автоматически система – пропорционально спросу.

В компании Uklon заверили, что повышать тарифы искусственно пока не собираются, но и устанавливать минимальные цены тоже не будут. Стоимость поездки зависит от количества других заказов. Водителей сейчас – такое же количество, как и до режима спецперевозок в Киеве. Поэтому, всех развести одновременно не получится.

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Также служба такси посоветовала:

планировать поездки не в часы пик;

или воспользоваться специальным бегунком в приложении – можно установить цену ниже, но придется ждать.

В компании Bolt также отметили, что принудительно цены не поднимали. То, что происходило утром в столице, обусловлено моделью динамического ценообразования.

Если в определенной локации большое количество пассажиров хочет заказать поездку, а водителей не хватает, стоимость поездки в этом районе вырастет. Это стимулирует водителей, находящихся в других районах города, выехать в район повышенного спроса,

– пояснили в компании.

Обратите внимание! Все компании призвали соблюдать карантин и по возможности оставаться дома.