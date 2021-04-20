В Киеве стабилизируется ситуация с заболеваемостью COVID-19. В КГГА говорят, что это последствия строгих карантинных ограничений.

Заместитель Виталия Кличко Анна Старостенко подчеркнула, что в столице в конце марта и начале апреля наблюдались необычайно высокие показатели заболеваемости коронавирусом, госпитализации больных и их смертности. Впрочем, со слов чиновницы в течение последней недели количество новых случаев несколько уменьшилось.

К теме Ситуация стабилизировалась: выйдет ли Киев из красной зоны после Пасхи

Как менялась статистика

По состоянию на 20 апреля (это фактически данные за понедельник) было зафиксировано 892 новых случаев коронавируса. Это действительно меньшая цифра, если сравнивать с показателями рабочих дней прошлой недели. Вот количество новых случаев коронавируса в столице за последнюю неделю:

17 апреля – 1112

16 апреля – 1609

15 апреля – 1625

14 апреля – 1457

13 апреля – 1503

Стоит подчеркнуть, что статистика которую предоставляют после выходных существенно отличается – цифры в разы меньше. К примеру за 11 и 12 апреля соответственно 697 и 537 новых случаев, а за выходные 18 и 19 апреля 480 и 447 новых случаев.

Локдаун помог

Впрочем, в КГГА уверяют, что строгий карантин помог разгрузить медицинскую систему.

В начале апреля мы имели наибольшую нагрузку на учреждения здравоохранения и медперсонал за все время пандемии. При таких условиях мы были вынуждены пойти на введение жестких карантинных ограничений, которые сейчас уже дают результат: в течение последней недели количество новых случаев несколько уменьшилось. Но мы говорим об этом с большой осторожностью,

– отметила Анна Старостенко.

Заместитель председателя КГГА напомнил, что больных коронавирусом в столице сегодня принимают 38 учреждений здравоохранения, из них 27 – коммунальные.

Всего развернуто 6558 коек для оказания медицинской помощи больным COVID-19, а за последний месяц количество коек за счет коммунальных учреждений увеличено более чем на тысячу.

Сегодня некоторые опорные больницы остаются перезагруженными. Поэтому мы должны быть очень осторожными в наших прогнозах. И давайте не забывать, что ситуация с заболеваемостью сегодня зависит от того, насколько каждый из нас ответственно и сознательно соблюдает правила карантина,

– подчеркнула чиновница.

Она также напомнила, что город готовит дополнительные противоэпидемиологические меры и нормы, чтобы после Пасхальных праздников не произошло инфекционного взрыва.