Достаточно серьезное задымление наблюдали жители столицы днем 22 марта на территории Александровской больницы. Дым шел с места поблизости от здания, где расположено инфекционное отделение.

Как выяснилось, ничего серьезного не случилось. В комментарии 24 каналу пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага отметила, что на территории больницы произошло возгорание мусора.

Смотрите также В Днепре в заброшенном доме вспыхнул пожар: двое погибших

Прибывшие на место происшествия спасатели быстро ликвидировали огонь.

В результате инцидента никто не пострадал. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Смотрите видео с места пожара на территории Александровской больницы в Киеве:

Обратите внимание! Пожары на территории больниц являются крайне опасными в период пандемии. Поскольку сейчас в медицинских учреждениях находится гораздо больше пациентов, чем обычно. При этом из-за зависимости больных от кислорода их трудно эвакуировать.

Вследствие использования во многих медицинских учреждениях, где лечат больных коронавирусом, взрывоопасных баллонов с кислородом, в нескольких городах Украины уже происходили взрывы с последующими пожарами. Так, в ноябре прошлого года во время заправки баллона произошел взрыв в Винниках Львовской области.