В Киеве возле инфекционного отделения Александровской больницы произошел пожар: видео
Достаточно серьезное задымление наблюдали жители столицы днем 22 марта на территории Александровской больницы. Дым шел с места поблизости от здания, где расположено инфекционное отделение.
Источник:24 канал
Как выяснилось, ничего серьезного не случилось. В комментарии 24 каналу пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага отметила, что на территории больницы произошло возгорание мусора.
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Прибывшие на место происшествия спасатели быстро ликвидировали огонь.
В результате инцидента никто не пострадал. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Смотрите видео с места пожара на территории Александровской больницы в Киеве:
Вследствие использования во многих медицинских учреждениях, где лечат больных коронавирусом, взрывоопасных баллонов с кислородом, в нескольких городах Украины уже происходили взрывы с последующими пожарами. Так, в ноябре прошлого года во время заправки баллона произошел взрыв в Винниках Львовской области.
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