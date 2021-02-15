В Киеве на станции метро "Арсенальная" заменили старые деревянные двери на новые из металла. Урбанисты считают, что это вандализм, поскольку эта станция памятник архитектуры и там разрешена только реставрация.

Глава общественной организации "Совет по урбанистике Киева" считает, что метрополитен мог хотя бы закупить двери с репликой старых дверей. Однако там приобрели обычные, дешевые двери и подписали их от руки – маркером.

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Как пишет Селик, в Киеве только 5 станций являются памятниками архитектуры – "Днепр", "Арсенальная", "Крещатик", "Университет" и "Вокзальная". Но ни у одного объекта нет даже паспорта.

На станции Арсенальная заменили часть оригинальных деревянных дверей на стандартные серые металлические. А это ведь памятник архитектуры и в идеале здесь можно делать исключительно реставрацию с сохранением вида всех элементов,

– пишет общественный активист.

Также он добавил, что не уверен, что в природе существует паспорт станции в котором четко описано, что именно является предметом охраны.

Такой факт Селик считает парадоксом. "В Украине более 80% памятников архитектуры не имеют паспортов. Государство охраняет, но что именно – никто не знает".

В самом КП "Киевский метрополитен" такой "вандализм" объясняют требованиями строительных норм, пишет активист. Однако Селик считает, что это таки вандализм.

Также в своей заметке напомнил положения закона.

"Использование памятника должно осуществляться в соответствии с режимами использования, установленными органами охраны культурного наследия, способом, который требует наименьших изменений и дополнений памятника и обеспечивает сохранение его материальной аутентичности, пространственной композиции, а также элементов оборудования, устройства, отделки и т.д." . Это статья 24 Закона Украины "Об охране культурного наследия".