Душевую кабинку установили под открытым небом на входе в станцию метро "Дорогожичи".

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Как рассказал организатор проекта и блогер Антон Скуратов, душем на станции столичной подземки может воспользоваться любой желающий совершенно бесплатно.

Мы ее уже поставили и надеемся, что она простоит здесь как можно дольше. Сейчас решаем вопрос с КГГА относительно ее размещения,

– сказал Скуратов.

Он отметил, что в планах – установить такие кабинки возле каждой станции метро и остановки общественного транспорта. Интересно, что в случае, если киевлянам понравится такая инициатива, то кабинки планируют устанавливать и зимой – чтобы люди могли согреться.



В Киеве установили душевую кабинку под открытым небом / Фото Kyiv LIVE

Реакция киевлян

Прохожие оценили идею, заявив, что это оригинальное решение борьбы с жарой. Не смог отказаться от возможности охладиться в жару журналист столичного телеканала "Киев". С помощью организаторов он искупался и даже помыл голову. Вот такая она, работа журналистов.

Журналист искупался в душе у метро: смотрите видео