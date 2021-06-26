Для борьбы с жарой: в Киеве установили "душ" на станции метро

В Киеве на станции метро "Дорогожичи" появилась душевая. Ее установили столичные блогеры, чтобы в жаркий день любой смог освежиться.

Душевую кабинку установили под открытым небом на входе в станцию метро "Дорогожичи". Чтобы освежиться, киевлянам следует проколоть бутылки с водой, размещенные на крыше кабины.

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Как рассказал организатор проекта и блогер Антон Скуратов, душем на станции столичной подземки может воспользоваться любой желающий совершенно бесплатно.

Мы ее уже поставили и надеемся, что она простоит здесь как можно дольше,

– сказал Скуратов.

Он отметил, что в его планах – установить такие кабинки возле каждой станции метро и остановки общественного транспорта. По его словам, в случае, если киевлянам понравится такая инициатива, то кабинки планируют устанавливать и зимой – чтобы люди могли согреться.



В Киеве установили душевую кабинку под открытым небом / Фото Kyiv LIVE

Реакция киевлян

Прохожие оценили идею, заявив, что это оригинальное решение борьбы с жарой. Не смог отказаться от возможности охладиться в жару и журналист одного со столичных телеканалов. С помощью организаторов он искупался и даже помыл голову. Вот такая она, работа журналистов.