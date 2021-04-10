В Киеве на станции "Майдан Независимости" 10 апреля внимание гвардейцев привлекли двое сильно пьяных мужчин. Во время проверки сумки одного из них правоохранители обнаружили предметы, похожие на боевые гранаты

На место происшествия сразу вызвали взрывотехников. Специалисты подтвердили, что это боевые гранаты Ф1 и РГД-5.

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Пока неизвестно, куда мужчины везли гранаты

Следственно-оперативная группа Нацполиции начала расследование, чтобы установить, откуда мужчины взяли боеприпасы. Оба задержанных были очень нетрезвыми. Зачем им были гранаты и куда они их везли, пока неизвестно.

Во Львовской области на гранате подорвался АТОшник

Отметим, что в конце марта во Львовской области на боевой гранате подорвался бывший АТОшник. Он погиб на месте.

В Киеве задержали мужчину с пистолетом и гранатой

А в Киеве 18 марта задержали мужчину с оружием. Подозрительного прохожего заметили на Осокорках патрульные. С собой задержанный имел пистолет, гранату и запал. Полиция открыла уголовное производство за незаконное обращение с оружием.