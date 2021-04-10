В Киеве на станции метро задержали мужчин с боевыми гранатами
В Киеве на станции "Майдан Независимости" 10 апреля внимание гвардейцев привлекли двое сильно пьяных мужчин. Во время проверки сумки одного из них правоохранители обнаружили предметы, похожие на боевые гранаты
Источник:"Киев Оперативный"
На место происшествия сразу вызвали взрывотехников. Специалисты подтвердили, что это боевые гранаты Ф1 и РГД-5.
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Пока неизвестно, куда мужчины везли гранаты
Следственно-оперативная группа Нацполиции начала расследование, чтобы установить, откуда мужчины взяли боеприпасы. Оба задержанных были очень нетрезвыми. Зачем им были гранаты и куда они их везли, пока неизвестно.
Во Львовской области на гранате подорвался АТОшник
Отметим, что в конце марта во Львовской области на боевой гранате подорвался бывший АТОшник. Он погиб на месте.
В Киеве задержали мужчину с пистолетом и гранатой
А в Киеве 18 марта задержали мужчину с оружием. Подозрительного прохожего заметили на Осокорках патрульные. С собой задержанный имел пистолет, гранату и запал. Полиция открыла уголовное производство за незаконное обращение с оружием.
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