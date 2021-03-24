Масштабный пожар произошел в Шевченковском районе столицы ночью 24 марта. В ГСЧС утверждают, что горело помещение на улице Старовокзальной, 21. Однако киевляне говорят, что сгорело соседнее здание с номером 23.

Как отметили спасатели, сообщение о пожаре поступило в 00:31. Когда на место прибыли пожарные, они выяснили, что пожар начался внутри одноэтажного здания магазина, который находится на реконструкции.

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По данным 24 канала, в помещении работал супермаркет "Фуршет".

Выгорело более 100 квадратных метров



Пожар был очень масштабным / Фото пресс-службы ГСЧС Киева

Бойцы ГСЧС утверждают, что локализовать огонь им удалось на площади 100 квадратных метров. Сделали это спасатели в 00: 56.

Еще через 35 минут огонь потушили.

В результате пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил компрессорные установки супермаркета, распределительные щитки, кабели и элементы отделки. Также, чтобы потушить пожар, бойцам ГСЧС пришлось разбирать крышу и профнастил.

Кроме того, дотла сгорели торговые точки, которые работали на Старовокзальной и были пристроены к помещению.

Причину пожара будут выяснять следователи.

Спасатели потушили пожар почти через 2 часа после начала / Фото прессслужбы ГСЧС Киева