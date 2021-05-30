Самым юным самостоятельным бегунам – 3 года. Совсем маленькие спортсмены преодолевают свои первые расстояния в колясках.

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"Пробег под каштанами" происходит в День Киева уже 28 раз. На нем регулярно собирают средства на нужды больных детей, которые лечатся в Центре кардиологии.

В 2021 году целью является а-магнитный монитор, который позволяет безопасно обследовать тяжелобольных. Его цена – 2 миллиона гривен. Среди участников благотворительного мероприятия и сами пациенты заведения, куда направят аппарат, и их родители.



Среди участников и собственно пациенты заведения / Фото 24 канала

"Это наш родной центр. Мы туда приходим каждый год на плановые осмотры. Для нас это теплое, красивое, светлое и связанное с лучшими эмоциями место, потому что они спасли жизнь моего ребенка", – рассказала участница мероприятия Ирина Адамчук.



Самые маленькие спортсмены преодолевают свои первые расстояния в колясках / Фото 24 канала

К мероприятию присоединились участники с ограниченными возможностями

Среди бегунов – профессионалы, любители, подростки и взрослые, а также корпоративные команды. В крупнейшей команде вместе будут преодолевать дистанцию более 800 работников одной компании.

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Однако все они могут позавидовать жажде победы тех, кто бежит в категории "Мужественные". Это участники на колясках и костылях.



К пробегу присоединились и участники из категории "Мужественные" / Фото 24 канала

Один из них, Дмитрий Васильцов – уже не первый раз соревнуется в марафонах. Самым большим его достижением является преодоление дистанции в тысячу километров за 10 дней. В то же время "Пробег под каштанами" уже стал традиционнім развлечением, ведь его мужчина не пропускает более 10 лет, каждый раз приезжая на него из Сумской области.

Победит дружба, потому что у каждого своя травма. Кто-то может быстрее, но главное – вложить свой вклад в это мероприятие,

– сказал Дмитрий Васильцов.

Принять участие в мероприятии можно дистанционно

В 2021 году организаторы пристально следят за безопасностью. К пробегу допускают только после температурного скрининга. На старте и финише – обязательная маска. Кто же побоялся прийти на массовое мероприятие, смог присоединиться онлайн.

Мероприятие проходит в День Киева уже 28 раз / Фото 24 канала

"Загрузите мобильное приложение и с 9 до 11 часов нажмите кнопку "старт" в группе "Пробег под каштанами". Пройдите свои традиционные 5 километров", – рассказала руководитель проекта Галина Филимонова.



Принять участие в мероприятии можно даже дистанционно / Фото 24 канала

За всю истории "Пробега под каштанами" благодаря приобретенным аппаратам удалось спасти 20 тысяч детей.